In gesprek met Fish Tales

In de nieuwe Juist onder meer aandacht voor Fish Tales, een bedrijf dat de vishandel eerlijker maakt. Bart van Olphen is de man achter deze vis en legt uit hoe ze te werk gaan. Hieronder kun je verder lezen over de missie van Fish Tales en de toekomstplannen.

Wie: Bart van Olphen (46)

Van: Fish Tales

Wat: een Nederlands merk in vis en visproducten dat zich inzet voor duurzaam gevangen vis

Sinds: 2014

Wat is het verhaal achter Fish Tales?

‘Er is nog veel te winnen op het gebied van bijvangst in de visserij. Fabrikanten van blikjes tonijn doen het bijvoorbeeld echt niet goed, dat heb ik met eigen ogen gezien. We betalen te weinig voor onze vis, vissers zouden voldoende betaald moeten worden zodat ze niet elke dag hoeven te vissen. Je moet het namelijk doen met dat wat uit de zee komt, het gaat bij vis puur om aanbod. We zouden eigenlijk vijftig jaar terug in de tijd moeten gaan.’

En wat is jullie missie?

‘We moeten in de toekomst ook nog kunnen genieten van vis. Dit lukt door vis te eten van vissers die het goed doen. En dat kunnen we via twee wegen doen: zeggen wat wel mag en wat niet mag door middel van een viswijzer. En door mensen emotioneel bewust te laten worden van wat het eten van vis betekent.’

Hoe gaan jullie die missie bereiken?

‘Je moet mensen laten voelen wat het betekent, dat heeft met emotie en romantiek te maken. Dit kun je overbrengen door het visueel te brengen. Daarom doe ik veel met fotografie en video. We proberen de consumenten direct te bereiken door op een andere manier met ze te communiceren. We bieden ook veel inspiratie. Ik schrijf kookboeken. Mijn boek Bart’s Fish Tales wordt internationaal verkocht. Hier heb ik tien reizen voor gemaakt langs visserijen over de hele wereld die het goede voorbeeld geven.’

Op welke manieren inspireer je nog meer?

‘Ik heb ook een Youtube-kanaal, filmpjes met Jamie Oliver en Instagram. Op onze website kun je trouwens alles over vis vinden, dat is echt een platform geworden voor informatie over goede en duurzame manier van vis consumeren. Mensen eten vis omdat het lekker is, maar ze weten vaak niet hoe ze het klaar kunnen maken. Of waar ze duurzame vis kunnen kopen. Deze issues willen we tackelen.’

Waarom is het zo belangrijk dat Fish Tales bestaat?

‘Wij hebben een beter bestaan dan onze ouders en grootouders, maar kunnen onze kinderen straks hetzelfde zeggen? Daar twijfel ik sterk aan. We moeten er nu voor zorgen dat het de goede kant op gaat. Het is eigenlijk heel logisch om duurzaam te consumeren. Je kunt het al doen zonder extreem te zijn. Daarom is het ook belachelijk dat we ons als bedrijf onderscheiden.’

Wat zijn de toekomstplannen?

‘We hebben tot nu toe al heel veel succes gehad. Onlangs nog hebben we 500.000 euro opgehaald via crowdfunding voor de uitbreiding van Fish Tales naar Noord West Europa. Crowdfunding is echt mooi, je doet het met z’n allen en hebt fans met dezelfde missie. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid en je kunt kijken waar je staat. De opbrengst was een goede zet in onze rug. Over 5 à 10 jaar gaan heel veel anderen in heel de wereld met ons mee, we hebben dan iedereen kunnen inspireren. Want vissen is erfgoed, iets uit de wildernis, daar moeten we wel goed mee om gaan.’

Bron openingsfoto: Image © David Loftus // Foto uit Bart’s Fish Tales Carrera Culinair

Tags: in gesprek met