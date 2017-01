Weekendtips 7 en 8 januari

Even bijkomen van de drukke feestdagen? Er is genoeg te doen dit weekend. Ook deze week heeft Juist weer de vijf leukste weekendtips op een rijtje gezet. Zo kun je dit weekend onderuitzakken bij de première On the Road of genieten van een meergangendiner op de Winterparade.

1. De iconen van National Geographic

In het Museon in Den Haag kun je dit weekend de fototentoonstelling De iconen van National Geographic aanschouwen. Deze tentoonstelling laat zeventig werken van tien fotografen zien. Een bekend werk is bijvoorbeeld het portret van het Afghaanse meisje Sharbat Gula uit 1984 van Steve McCurry.

2. Van Onderen

Tijdens het festival Van Onderen staan de deuren van Paradiso, Amsterdam, 24 uur lang open voor bezoekers. Van zaterdag 7 januari 12.00 uur tot en met zondag 8 januari 12.00 uur zal er een ode worden gebracht aan het succes van de Nederlandse underground scene door optredens van artiesten, labels, DIY-magazines en fanzines. Daarnaast zullen er ook workshops en presentaties worden gegeven.

3. On the Road

In Huis Oostpool in Arnhem zal dit weekend de première On the Road van Toneelgroep Oostpool plaatshebben. Na vele positieve reacties op (in) Koud water en They are just Kids, is On the Road het laatste deel van de drieluik. Het toneelstuk vertelt het verhaal van de voortdurende zoektocht van de twee jeugdvrienden Sal en Dean naar het intense leven in het turbulente naoorlogse Amerika. Regisseur Marcus Azzini heeft zijn stuk gebaseerd op de gelijknamige roman van Jack Kerouac. De hoofdrollen worden vertolkt door Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Reinout van Scholten Aschat.

4. Winterparade

De Winterparade in Haarlem geeft een nieuwe betekenis aan een dinershow. Zo kun je op de parade genieten van een heerlijk diner terwijl verschillende dansers, acteurs en muzikanten op een honderdentwintig lange tafel voor je optreden. Korte acts van kunstenaars en artiesten worden afgewisseld door koks en serveersters die allen de eettafels beklimmen.

5. The Art of Banksy

In de Beurs van Berlage te Amsterdam is dit weekend voor het laatst de meest waardevolle Banksy collectie te zien. Met ruim 85 kunstwerken is deze tentoonstelling de grootste verzameling van Banksy’s werken. Banksy’s visie op vrijheid en zijn gevoel van humor klinken door in de expositie. Met zijn humoristische, politiek getinte en uitdagende werken in openbare ruimte wist de kunstenaar de wereld wakker te schudden. Kortom: een echte aanrader!

